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【貿易戰影響】全球供應鏈改變？2019年中國出口比重跌　電子業成重災區

商管策略 10:11 2020/08/19

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全球供應鏈正發生變化，據全球律師事務所 Baker & McKenzie 與顧問機構 Silk Road Associates 研究報告顯示，受到中美貿易戰影響、企業管治的改變，以及 AI（人工智能）興起，令中國出口佔全世界的比重去年開始下跌。不少「中國製造」具支配性的產品亦出現同樣情況，而電子產品更成為重災區。

出口比重下跌 電子業出口跌至45%

研究報告指，去年中國出口的 1,200 項產品，佔全球出口比重約 22%，較 2018 年下跌 3%，而消費品則下降 4 %至42%。至於原本中國製造具支配性的產品也是如此，如桌面電腦、平板電腦的出口下降 4 個百分點至 45%，智能手機則減少 3% 至 54%。

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數據反映了中美貿易戰的影響，部分廠商開始將生產線撤出中國，例如台灣電子產品製造商廣達電腦（Quanta Computer）便就將伺服器生產線由中國遷回台灣或美國等地。

需要長時間才能複製中國的供應鏈

Baker McKenzie 亞太國際商業及貿易事務主管 Anne Petterd 表示，新冠肺炎疫情衝擊後，企業希望分散供應鏈，之前計劃分散供應鏈的主要是消費品產業，而現時想採取行動的企業，其業務範圍更廣泛。不過 Silk Road Associates 總裁 Ben Simpfendorfer 表示，各國需要很長時間，才能複製中國過去 20 年來建立的供應鏈。

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Photo：富士康

撰文 : 廖淑瑩

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