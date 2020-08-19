【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市

設計多變的台灣口罩，最近成為香港人的最愛。尤其是中衛口罩，更吸引不少用家選購。

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事實上除中衛口罩外，萊潔口罩亦推出多色型格口罩。廠方剛在 Facebook 表示，將推出全新的玩色牛仔系列。口罩提供 3 種款式，分別為：牛仔隕石黑、牛仔玫瑰粉和牛仔金屬藍，無論男女用戶一樣適用。暫時未知新口罩的售價，但萊潔已表示，新系統口罩將於 9 月在台灣上市，相信到時香港亦緊接有售。

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▲ 萊潔牛仔口罩系列

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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