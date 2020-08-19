【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

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本土好罩 Facebook 專頁突然被消失 嚇驚一眾買家
Good Mask 表示，將於 8 月 20 日發售新色口罩。
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廠方指，將於 8 月 20 日中午 12 點，發售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色口罩。今次將發售 2 款口罩，分別為 1.成人中童99 和 2.成人中童納米。各款共 7 色選擇 ，包括:皇室藍、琥珀黃、新版奇異果綠、微風藍、冰川白、夢幻紫和櫻花粉。兩款口罩同為 3E 99% 和 Level 3 級數。買家更可在指定門市免費取貨。
售價(使用e-coupon後):
▪️成人/ 中童 99
-獨立包裝 (30片) $108
-50片包裝 $148
▪️成人/ 中童納米獨立包裝(30片) $168
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Good Mask 口罩規格
BFE > 99%
PFE > 99%
VFE > 99%
ASTM Level 3
EN14683 TYPE II R
成人/中童尺寸
香港製造
口罩購買連結<<<
出貨日期 : 9月1日-9月30日
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟