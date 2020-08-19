  • 25°C
香港時間 : 2020819日 (三) 04:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本土好罩 Facebook 專頁突然被消失 嚇驚一眾買家

行內熱話 03:09 2020/08/19

分享：

近來有不少香港口罩廠有延遲出貨或不肯退款等情況，令不少買家成驚弓之鳥。至截稿時本土好罩的 Facebook 專頁仍無法登入，嚇驚一眾買家。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

昨晚起，擁有 9 萬多 Fans 的本土好罩的 Facebook 專頁突然無法登入，只顯示「無法瀏覽此頁面，你點擊進來的連結可能已失效，或頁面可能已被移除。」，令一眾買家十分擔心，紛紛在網上群組查詢情況，擔心錢和口罩可能兩失。

本土好罩 Facebook 專頁突然被消失

【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 彩虹口罩 平均$88.5/50個 另推新色口罩

雖然本土好罩的 Facebook 突然無法登入，但其網站仍正常運作，可作瀏覽和購買之用。事實上，Facebook 專頁突然「被消失」的可能性很多，未必一定跟結業有關，或可能跟專頁被人舉報或被黑客入侵等原因有關。

如之前香港口罩廠 Simply Mask 的 Facebook 專頁亦曾「被消失」，當時廠方解釋專頁可能被黑客入侵。究竟今次本土好罩  Facebook 專頁「被消失」是甚麼情況，相信要到今日稍後時間後，本土好罩負責人親自解答才可知曉。希望是虛驚一場吧!

 

本土好罩網站仍正常

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】  【附結果全表】K Kwong 主持港產口罩質素大測試 港產貨好過日本製口罩?

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個
2020/08/18
【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個
Medicom 大/中/小尺寸口罩到貨 獨立包裝售 $140/40個
2020/08/18
Medicom 大/中/小尺寸口罩到貨 獨立包裝售 $140/40個
【附購買詳情】韓國製造多款 KF94 口罩售低至 $7.2片 莎莎推限時優惠
2020/08/18
【附購買詳情】韓國製造多款 KF94 口罩售低至 $7.2片 莎莎推限時優惠
網購平台 健康問題 健康美容 著數優惠 疫情 口罩 本土好罩

上一篇文章

【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

下一篇文章

【附直購網址】港牌 Gimans 推售海邊夕陽 / 紫鬱金香漸變 Level 3 口罩每盒售$108

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹