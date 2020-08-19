本土好罩 Facebook 專頁突然被消失 嚇驚一眾買家

近來有不少香港口罩廠有延遲出貨或不肯退款等情況，令不少買家成驚弓之鳥。至截稿時本土好罩的 Facebook 專頁仍無法登入，嚇驚一眾買家。

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昨晚起，擁有 9 萬多 Fans 的本土好罩的 Facebook 專頁突然無法登入，只顯示「無法瀏覽此頁面，你點擊進來的連結可能已失效，或頁面可能已被移除。」，令一眾買家十分擔心，紛紛在網上群組查詢情況，擔心錢和口罩可能兩失。

▲ 本土好罩 Facebook 專頁突然被消失

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雖然本土好罩的 Facebook 突然無法登入，但其網站仍正常運作，可作瀏覽和購買之用。事實上，Facebook 專頁突然「被消失」的可能性很多，未必一定跟結業有關，或可能跟專頁被人舉報或被黑客入侵等原因有關。

如之前香港口罩廠 Simply Mask 的 Facebook 專頁亦曾「被消失」，當時廠方解釋專頁可能被黑客入侵。究竟今次本土好罩 Facebook 專頁「被消失」是甚麼情況，相信要到今日稍後時間後，本土好罩負責人親自解答才可知曉。希望是虛驚一場吧!

▲ 本土好罩網站仍正常

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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