【附直購網址】港牌 Gimans 推售海邊夕陽 / 紫鬱金香漸變 Level 3 口罩每盒售$108

港牌 Gimans 表示，早前徵詢用戶意見後，現提供海邊夕陽 / 紫鬱金香漸變口罩的預售活動。

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海邊夕陽 / 紫鬱金香兩款口罩採用特別漸變色風格，感覺比一般顏色口罩更加精美，獨特。加上口罩支援 Level 3 規格，去高危地方使用也可以。今次開售的時間為 8 月 20 日晚上 8 時，口罩售價如下:

1.海邊夕陽 17.5cm 30片/盒 非獨立包裝 $108/盒

▲ Gimans 海邊夕陽 Level3 口罩

2.紫鬱金香 17.5cm 30片/盒 非獨立包裝 $108/盒

▲ Gimans 紫鬱金香 Level3 口罩

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廠方表示，預計出貨日期為 9 月 20 日。

Gimans口罩規格:

BFE PFE VFE >99%

ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIr + 歐盟CE

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

ISO 10993 生物相容性測試

日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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