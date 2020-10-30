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【附直購網址】港牌 Gimans 再售海邊夕陽 / 紫鬱金香漸變 Level 3 口罩每盒售$108

行內熱話 18:23 2020/10/30

分享：

港牌 Gimans 表示，海邊夕陽 / 紫鬱金香漸變口罩的今晚再發售。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

海邊夕陽 / 紫鬱金香兩款口罩採用特別漸變色風格，感覺比一般顏色口罩更加精美，獨特。加上口罩支援 Level 3 規格，去高危地方使用也可以。口罩售價如下:

1.海邊夕陽 17.5cm 30片/盒 非獨立包裝 $108/盒

Gimans 海邊夕陽 Level3 口罩

2.紫鬱金香 17.5cm 30片/盒 非獨立包裝 $108/盒

Gimans 紫鬱金香 Level3 口罩

【其他內容】【附購買連結】可愛登場! 四款 SpongeBob 海綿寶寶圖案口罩 H Plus今日開賣 買 2 盒免運費

Gimans口罩規格:
BFE PFE VFE >99%
ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)
EN 14683 type IIr + 歐盟CE
ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書
ISO 10993 生物相容性測試
日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適 

海邊夕陽口罩購買連結<<< 

紫鬱金香口罩購買連結<<< 

【其他內容】  【附購買連結】超出位! K Kwong 親自設計 Face Armor 佛系和CLS口罩即日發售

【其他內容】  【附購買連結】高貴登場! 屈臣氏 WATSMASK 又出新色口罩 玫瑰紅暗花Lv3口罩即日發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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