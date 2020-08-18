【保就業計劃】中小企商會：歡迎「保就業應急錢」 但先救疫情影響大行業

政府今日（18 日）下午就第二輪「保就業」計劃的詳情舉行簡介會，新舉措包括大型物業管理公司收到的第二期保就業計劃津貼後，須回饋不少於 80% 予業主或業主立案法團；僱主可為 65 歲以上長者僱員申請補貼，只要有強積金戶口便可按月獲港幣 5,000 元工資補貼，僱主需全數支付共 1.5 萬元予相關僱員。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，保就業計劃最大目標是企業不用裁員，新冠肺炎疫情下部分行業受輕微，甚至零影響不會裁員。業主與物業管理公司簽定特定人數安排，故物業管理公司不會裁員，故政府可押後審批疫情期間影響程度低的企業。

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▲ 香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦

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劉達邦又稱，第一期「保就業計劃」政府批核過程不理會企業的營業額升與跌，故大部分企業持強積金戶口也能獲批補助，如政府按行業及影響程度分類審查時間複雜，批出「應急錢」的速度減慢。

至於僱主可為 65 歲以上長者僱員申請補貼，只要有強積金戶口可按月取得港幣 5,000 元工資補貼。劉達邦認為，表面上對 65 歲僱員不太公道，或有機會被裁員，亦視符長者僱員與 65 歲以下的僱員薪酬比例差額，如薪酬比例相約或會僱主考慮聘請較年經的僱員。

保就業計劃第二期申請為期兩周，申請期於 8 月 31 日早上 7 時至 9 月 13 日晚 11 點 59 分，有意申請者在「保就業」計劃網站提交網上申請。

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