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【在家工作蝕左?】WFH 掛八號風！在家工作打工仔應否繼續開工？

行內熱話 19:22 2020/08/18

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熱帶風暴海高斯即將掠過香港，天文台或在晚上懸掛 8 號或以上颱風，或黑色暴雨警告。現在不少人正在家工作（work from home，WFH），究竟掛風球後，在家工作的打工仔還需繼續工作嗎？ 

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 根據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》指出，僱主和僱員應按照雙方協商、僱員安全，以及法例的規定及責任，以制定惡劣天氣情況下工作安排。正常來說，在八號風球、九號或十號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。但此《守則》是根據員工須往返工作崗位而定，所以並未能覆蓋在家工作的情況。

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所以，在家工作的打工仔可能仍需繼續在八號風球或黑色暴雨警告生效下開工。但為免引起爭議，僱主和僱員應在極端天氣來臨前預先商討工作安排。 

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撰文 : 梁綺文

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