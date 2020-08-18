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【疫市營商】口罩供應穩定拆貨裝喼奇景不再　業主肯減租旺角藥房都要離場

業界頭條 18:35 2020/08/18

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新冠肺炎疫情令香港入境遊客絕跡，內地自遊行消失大半，口罩供應又開始穩定無得炒，曾經盤踞旺角各大小街道的藥房生恴大跌，紛紛離場，但因市況差業主又觀望不肯大幅減租，沒有新舖進駐，令旺角街道顯得冷清清。

旺角人流劇減，過往門庭若市的藥房現時「悶坐愁城」，再也見不到內地人在藥房門口前拆貨、裝喼；不少藥房店員只在呆坐、玩手機。藥房店員周先生說：「4 月開始口罩供應就變多，價錢開始跌。現在不是人流少，而是根本無人行街，附近不少店舖已變吉舖。其實不僅藥房，電器時裝等其他類型店舖都支撐不下去。」

【相關文章】資助未公布疫市開業　短租快閃店減創業風險

藥房冷清，吉舖處處。

【相關文章】減租等於店舖收入升？商場烘焙用品店：業主租戶合作救市才有效

旺角現在不少藥房門外張貼「租約期滿」、「要錢不要貨」的標語，店員張先生亦表示，3、4 月口罩供應開始穩定後，價錢急跌，說：「現在老闆正和業主傾減租，傾得到成才會繼續做，現在先減價散貨撐住。現在旺角有超過一半藥房倒閉了。」

現在很輕鬆便能低價買到各款口罩。

SME.hket 記者其後向地產公司查詢，發覺即使減租亦未有商號承接。以山東街 57 號地面舖為例，現任租戶是「龍成藥房」，月租港幣 30 萬元。業主放盤價為 20 萬元，雖然減 10 萬元仍未能成交，要繼續在市場另覓租客。

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撰文 : 陳文政

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