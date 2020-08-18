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【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 彩虹口罩 平均$88.5/50個 另推新色口罩

行內熱話 18:23 2020/08/18

分享：

香港口罩科技有限公司 HK-M 在 FB 表示，將推出新一輪的口罩發售優惠。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次廠方推出三大優惠，包括:

1: +$45 多一盒口罩 
買一盒成人經典非獨立50個包裝 (售價$105)+$45 多買一盒成人經典非獨立口罩，即 $150/2盒(平均 $75盒)

2: +$60 多一盒獨立裝口罩  
買一盒成人獨立50個包裝 (售價$135)+$60 多一盒成人獨立包裝，即 $185/2盒(平均 $92.5盒)

3: 彩虹系列買 3 送 1（任選三色））
彩虹系列口罩所有色買3送1 (非獨立50個包裝售價 $118)，$354/4盒(平均 $88.5盒)

同時，廠方亦發售月球灰和西瓜紅的彩虹系列口罩，並提供 11 色選擇。優惠開始和新色發售日期為 8 月 19 日中午 12 時。

【其他內容】屈臣氏Crazy Rewards 優惠價換購$20換中衛口罩、$9.9換AIRISH KF94口罩

HK-M Level 2 口罩 灰

HK-M 口罩規格
-經SGS驗證同STC驗證 
-ASTM F2100 LEVEL2
-BFE99% 
-PFE99% 
-VFE99%
-成人

HK-M Level 2 口罩 西瓜紅

口罩購買連結<<< (優惠會在結帳前扣減)

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】  【送$50現金券】3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣$150/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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