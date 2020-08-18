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【疫市開舖】資助未公布疫市開業　短租快閃店減創業風險

商管策略 18:07 2020/08/18

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新冠肺炎肆虐，政府公布推出「保就業」等第三輪防疫抗疫基金。有近期開業的公司歡迎新政策，認為可減低創業風險，惟公司啟業未足 1 月未有強積金紀錄，恐怕可能影響申請，盼政府盡快公布細則釋除疑慮。

本月初在旺角新世紀廣場開張的「韓滋味」，專售日韓急凍食品，店長 Ronny Lau 說：「現時很多人都在家煮食，真空包裝的急凍食品受歡迎，我們專門出售日韓急凍食物包，最近受歡迎的產品是韓國餃子，連 HKTVmall 都找我們入貨。」

【相關文章】政府推第二期補就業計劃　科技教育界：協助企業拓海外市場更佳

急凍食物市場大。

選在新冠肺炎疫情未完時開業，Ronny 坦言自己確會擔心是火否做得長。商場業主本身希望店舖可以簽 1 年租約，但 Ronny 實在不敢現時被長約綁實，所以就算租金會高 10% 亦只選租半年，笑言是一場「賭博」。他解釋「快閃店」好處是不用裝修，夠交租便可開始賺錢。

韓滋味開業至今生意不錯，亦有售一些多元化產品來滿足消費者，例如日本直送水果、用光波爐處理便可以在家裏烹調威靈頓牛柳等即食肉品。

【相關文章】減租等於店舖收入升？商場烘焙用品店：業主租戶合作救市才有效

日本直送的水果非常受歡迎。

Ronny 續稱，已經預備了在疫市創業要先守業兩三個月，而對即將公布的第三輪防疫抗疫基金詳倩，十分期待。他說：「現在開業風險不低，畢竟內地購物客已絕跡多時；政府可以幫到手，我們做小商戶當然開心。之前第一輪、第二輪基金不關我們事，但現在有第三輪的話，便可以減低營運風險。」

惟他強調，韓滋味剛開業未夠一個月，強積金仍未有供款紀錄，未知道到時有甚麼經營變數。希望政府可以盡快公布基金資助細節。

皇牌產品威靈頓牛柳。

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撰文 : 陳文政

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