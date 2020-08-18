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【附結果全表】K Kwong 主持港產口罩質素大測試 港產貨好過日本製口罩?

行內熱話 16:49 2020/08/18

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昨日香港口罩及防疫用品協會進行口罩大測試，口罩博士 K Kwong 作測試主持人，讓公眾更了解市售口罩的實際表現，方便市民作選購參考。

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今次測試同是使用 TSI 8130A 測試儀器進行，在測試中網羅 19 款口罩，當中大部分為香港製造口罩，亦有日本製造的三次元口罩和台灣製的優紙口罩。檢測口罩是廠商提供或是樣版。香港口罩及防疫用品協會亦公開測試結果 ，結果如下:  

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8月17日口罩檢測的數據總結

【開賣注意】屈臣氏 Level 3 口罩有貨到! 官網即時有售

從結果可見，全部口罩皆表示不錯。當中過濾表示最好的是 Face Armor，測試平均值達 99.5。其他樣本皆在 90 以上。當中日本製三次元口罩提供 95.7 的表現，相比同場的香港製口罩下，表現中等。不過其透氣表現卻十分出色，只有 2.3，跟救世喵和救世 V2 同為最透氣的口罩。

不過，大家要注意今次測試的口罩本身提供的防護級數和用料是不同，售價亦有別，所以質素有一定差異不出奇。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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