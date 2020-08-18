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【香港保就業】政府呼籲大業主免租　青年商會：業主取態影響生態鏈

商管策略 16:46 2020/08/18

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行政長官林鄭月娥今早（18 日）呼籲大業主寬免舖務，並宣布第二期「保就業」計劃中，要求增設百佳及惠康超市領取保就業的工資補貼期間，提供各方面減價優惠。青年創業家總商會認為，目前時勢各行各業正處於水深火熱之中，希望第三輪防疫抗疫基金計劃能加快批核；政府急切推出政策一時三刻難選擇其他機構，故選兩大超市「龍頭」幫助基層弱勢也是無可厚非。

【相關文章】政府推第二期補就業計劃　科技教育界：協助企業拓海外市場更佳

對於政府同時呼籲大型業主寬免租務，香港青年創業家總商會主席謝海發表示，各行業處受新冠肺炎疫情影響，加上媒體報道大集團業主出信及封舖等情況，故業主取態十分重要，如業主不留一線生存空間讓商戶交租及支薪，還要追討租金，會影響整個生態鏈。他希望，第三輪防疫抗疫基金計劃能加快批核。

香港青年創業家總商會主席謝海發。

【相關文章】【疫市營商】疫情未緩和創業界水深火熱　青年創業家總商會籲政府推第三輪抗疫基金救市

至於兩大超級市場百佳及惠康在領取保就業的工資補貼期間（9 月至 11 月）提供各方面減價優惠，謝海發表示歡迎，兩大超市應以現金券形式幫助弱勢社群和非牟利機構。早前曾建議政府推消費券相類同，但涵蓋層面是大眾市民；包括需要急切支援的市民利用消費卷作應急之用，或純粹紓緩經濟壓力大情況下刺激本地消費。

謝海發認為，是否只局限於兩大超市有待商榷，但明白政府急切推出政策一時三刻難選擇其他機構，現在選擇兩大超市「龍頭」幫助基層弱勢無可厚非。他指過往參與社會事務，明暸基層市民最大困難是交租，甚至三餐溫飽成問題，猜測是次目的讓基層市民受惠，透過超市卷能幫補急切支援的市民。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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