【附購買詳情】韓國製造多款 KF94 口罩售低至 $7.2片 莎莎推限時優惠

莎莎表示，正推出多款韓國製造 KF94 口罩優惠。 莎莎全線分冶和網店同步發售。開售產品如下:

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1.韓國製 HEAL MADE KF94標準口罩(成人/兒童) 單片裝/25個裝

折後每片低至$7.2

單片裝售價:$10/包︱買10送1︱買20送2 +再享9折

盒裝售價:$198/盒︱任何2盒或以上可享9折

-四層結構，高防護首選

-成人尺寸:214mm(W) x 78mm(H)

-兒童尺寸:188mm(W) x71mm(H)



2. 韓國製MHCARE KF94標準口罩(成人/兒童) 單片裝/25個裝

折後每片低至$7.2

售價:$10/包︱買10送1︱買20送2 +再享9折

盒裝售價:$198/盒︱任何2盒或以上可享9折

-三層結構

-可調較長度(加減約1cm)

-成人尺寸:205mm(W) x 85mm(H)

-兒童尺寸:182mm(W) x70mm(H)



3. 韓國製 ATEX KF94標準口罩(成人/兒童) 單片裝

折後每片低至$8.2

售價:$10/包 ｜買10送1 ︱買20送2 +再享9折

-四層結構，高防護首選

-成人尺寸:210mm(W) x 76mm(H)

-兒童尺寸:177mm(W) x66mm(H)



4. 韓國製 SNP KF94標準口罩(成人) 5片裝

折後每片低至$9

售價:$50/包︱2件或以上再享9折

-四層結構，提供更高的保護

-尺寸: 210mm(W) x 85mm(H)

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▲ 莎莎推韓國製造 KF94 口罩優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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