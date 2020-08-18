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【附購買詳情】韓國製造多款 KF94 口罩售低至 $7.2片 莎莎推限時優惠

行內熱話 15:36 2020/08/18

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莎莎表示，正推出多款韓國製造 KF94 口罩優惠。 莎莎全線分冶和網店同步發售。開售產品如下:

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

1.韓國製 HEAL MADE KF94標準口罩(成人/兒童) 單片裝/25個裝
折後每片低至$7.2
單片裝售價:$10/包︱買10送1︱買20送2 +再享9折
盒裝售價:$198/盒︱任何2盒或以上可享9折
-四層結構，高防護首選
-成人尺寸:214mm(W) x 78mm(H)
-兒童尺寸:188mm(W) x71mm(H)

2. 韓國製MHCARE KF94標準口罩(成人/兒童) 單片裝/25個裝
折後每片低至$7.2
售價:$10/包︱買10送1︱買20送2 +再享9折
盒裝售價:$198/盒︱任何2盒或以上可享9折
-三層結構
-可調較長度(加減約1cm)
-成人尺寸:205mm(W) x 85mm(H)
-兒童尺寸:182mm(W) x70mm(H)

3. 韓國製 ATEX KF94標準口罩(成人/兒童) 單片裝
折後每片低至$8.2
售價:$10/包 ｜買10送1 ︱買20送2 +再享9折
-四層結構，高防護首選
-成人尺寸:210mm(W) x 76mm(H)
-兒童尺寸:177mm(W) x66mm(H)

4. 韓國製 SNP KF94標準口罩(成人) 5片裝
折後每片低至$9
售價:$50/包︱2件或以上再享9折
-四層結構，提供更高的保護
-尺寸: 210mm(W) x 85mm(H)

口罩購買連結<<<

【其他內容】屈臣氏Crazy Rewards 優惠價換購$20換中衛口罩、$9.9換AIRISH KF94口罩

莎莎推韓國製造 KF94 口罩優惠

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】  【送$50現金券】3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣$150/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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