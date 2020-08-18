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使香港經濟重回正軌? 何君堯提倡推 14 日「禁足令」 強制全民病毒檢測

行內熱話 15:18 2020/08/18

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本港爆發的第三波疫情仍未穩定，至今已經連續 15 日錄得雙位數確診，而葵涌貨櫃碼頭群組似乎仍在爆發，港府昨日（17 日）亦宣布各項防疫措施再次延長 7 日。而面對是次疫情，立法會議員何君堯提出港府應實行全民病毒檢測，同時實施 14 日的「禁足令」以配合檢測，認為此舉可使香港經濟更快重回正軌。 

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何君堯指本港第三波疫情已經持續一個月有多，但社區中仍有不少隱形傳播者導致社區疫情不斷爆發，認為港府現階段應決斷地實行全民強制檢測，另外更要以 14 日的「禁足令」配合，市民如完成檢測的話，政府可發出「健康碼」，使手持健康碼的市民可以自由地於香港境內活動，並讓疫情盡快受控。

他指明白實施「禁足令」的話，會在短時間內影響市民的日常生活和自由。不過以長遠來看的話，除可確保市民健康外，更會令香港更快恢復經濟，將會是利大於弊。

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撰文 : 徐慧兒

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