【遙距營商計劃】政府優化D-Biz：延長訂閱制項目資助期・企業可提交二次申請

新冠肺炎肆虐，政府宣布將優化遙距營商計劃 (D-Biz)，包括容許企業作二次申請，延長訂閱制資訊科技方案資助期等等。

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政府公布截至 8 月 18 日上午 10 時，遙距營商計劃秘書處生產力促進局共收到 17,372 份申請（當中超過 95% 來自中小企），計劃至今已處理 14,056 宗申請，批出 12,818 宗，總資助額超過港幣 5 億 4,000 萬元。今日（8 月 18 日）政府公布將優化 D-Biz計劃，新一輪的優化措施包括：

（1）企業可於 8 月 31 日上午 9 時起提交第二次申請，惟當中的資訊科技方案類別不能與首次申請已獲批的類別相同。每間企業累積可獲的總資助額最高仍1為 30 萬元；

（2）訂閱制資訊科技方案的資助期由 6 個月增至 12 個月，有關安排亦適用於之前已獲批的申請；

（3）相關企業被視為同一企業而不能提交申請的限制會取消；及

（4）社會企業如獲香港社會服務聯會按「遙距營商計劃」簽發的證明書，亦符合申請資格。

▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

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香港創科發展協會主席陳迪源歡迎政府優化 D-Biz 措施。他解釋：「政府早前已透過『防疫抗疫基金』為 D-Biz 注資 10 億元，即總數為 15 億元，令到更多企業受惠。我們對創科局積極回應業界及本會的訴求，並進一步支援企業在疫情期間開拓遙距業務感到鼓舞。」

他又稱，香港創科發展協會歡迎秘書處（生產力促進局）增加人手處理收到的申請，足見計劃在疫情下為已成功為香港經濟，特別是中小企打了強心針，並成功為香港大規模數碼轉型提供土壤。

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