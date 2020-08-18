Medicom 大/中/小尺寸口罩到貨 獨立包裝售 $140/40個

近日 Medicom 口罩的供應漸趨穩定，天瑞中西藥房在FB表示，正發售 Medicom 口罩大/中/小尺寸口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

這 3 款 Medicom 口罩分別針對成人、中童和幼童而設，全獨立包裝，售 $140/40個。口罩規格如下:

Medicom 口罩規格



ASTM F2100 (Level 1)

BFE 95%

PFE 95%

中國製造

查詢:新界天水圍天耀邨天耀廣場1樓102號 2651 0178

【其他內容】屈臣氏Crazy Rewards 優惠價換購$20換中衛口罩、$9.9換AIRISH KF94口罩

另外，東興藥房亦提供 Medicom 和 Ease Mask 口罩套裝，售 $290一套，按此購買。

▲ Medicom口罩

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】 【送$50現金券】3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣$150/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l