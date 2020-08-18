【保就業計劃】政府推第二期補就業計劃　科技教育界﹕協助企業拓海外市場更佳

香港特區政府今日（８ 月 18 日）宣布，將展開第 2 期保就業計劃，補貼 9 月至 11 月的工資。有經營 STEAM（科學、技術、工程、藝術及數學）體驗中心的技術總監表示，保就業計劃對企中心營運方面有幫助，但認為政府可以協助企業開拓海外市場。

開拓海外市場更重要

IOT Solution 技術總監李偉康表示，早前中心成功申請首輪保就業計劃，業主l亦肯減一半租，故可繼續經營。他認為，「保就業」計劃幫到香港中小企，但希望政府可以協助他們拓展海外市場，例如透過貿發局跟海外市場對接。林鄭月娥今早指租金對商戶的負擔大，強烈呼籲大型業主為租客，特別是零售、飲食業提供如租金減免、免管理費等優惠措施，她會親自再約見業主商討。

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▲ IOT Solution LTD 行政總裁梁偉健(左)及技術總監李偉康(右)

97%申請者為中小企 190萬僱員受惠

第 2 期保就業計劃會補貼 9 至 11 月的工資，計劃會由 8 月 31 日開始接受申請，為期兩星期至 9 月 13 日截止。林鄭月娥指，第一期保就業計劃有逾 14.8 萬名僱主申請， 190 萬名僱員受惠，工資補貼涉及 439 億元，每人平均可獲 2.3 萬津貼。當中，有 97% 僱主為中小企，380 名僱主屬僱用 500 人以上的大企業，另有 11.6 萬人屬自僱人士。

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Photo：pexels、何志衡