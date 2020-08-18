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【SME學堂】無遊客機場鋪銷售跌剩1成　高級手錶店加強電貿靠本地客補數

商管策略 14:17 2020/08/18

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新冠肺炎疫情除了打擊旅遊業，一些以遊客生意為主的奢侈品集團亦受到影響。但英國腕錶零售集團 Watches of Switzerland（WoS）在疫情期間機場分店的銷售雖大跌 9 成，但本地消費者消費力大增，彌補國際遊客方面的損失。

旅客大減反靠本地客維持收入

集團截止 2020 年 7 月 26 日的 3 個月內，營業額比去年同期下跌 27.6% 至 1.516 億英鎊，主要是疫情導致旗下英美門店需暫時停業和縮短營業時間所致。自英美兩地的門市復業後，為集團帶來收入。當中英國的地區門店表現比當地的機場店好，反映英國國內高級腕錶消費力正復甦，銷量增長 20%，而美國門市 7 月的銷量同比增長為 27%。

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集團分析指，雖然國際遊客大減，到店購物的人數減少反而有助提高本地消費者的到店體驗，從而有效提高線下門店的客流轉化率。

網上網下布局成增長關鍵

WoS 在新冠肺炎疫情下銷售仍錄得增長，其實跟集團近年投資布局有關。除了加強數碼營銷和推動自營電貿渠道與網下門店配合，也加強實體店體驗。集團近年在紐約、倫敦等英美重要城市開設展示門市，建立品牌專屬的展示網絡。品牌加強跟高級腕錶品牌合作，為腕錶品牌在美國和英國的一二線市場開設品牌旗艦店。

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Photo﹕Watches of Switzerland

撰文 : 廖淑瑩

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