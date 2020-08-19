【SME學堂】CEO直播帶貨大成功日本跟風！小米雷軍首次直播銷售額破億元

▲ 雷軍首次直播累計有超過7萬人次觀看，銷售額突破過億元人民幣

內地直播風氣盛行，最近更流行企業老闆親身上陣進行直播帶貨。小米集團董事長雷軍最近在抖音舉行首場直播帶貨，短短兩小時銷售額就已突破過億元人民幣，效果隨時比網紅優勝。

首場直播銷售額過億

直播中有不同產品上架，售價由 1 元人民幣至 49,999 元人民幣之間。根據數據顯示，雷軍首次直播累計有超過 7 萬人次觀看，網上人數最高有近 200 萬人次，超過 1.3 億次點讚。雷軍表示，直播帶貨不是自己的優勢，但看見產品被搶購一空，成功感很大，表示會考慮進行第 2 場直播帶貨。

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▲ 松下執行董事本間哲朗早前在網上進行直播帶貨

日本企業紛倣效直播帶貨

企業老闆親自進行直播帶貨並非新鮮事，格力電器的網上推銷活動無邀請 KOL、知名人士成為公司的代言人，反而是由老闆董明珠董成為品牌的「生招牌」。她在 6 月的直播中，為公司帶來 65.4 億元人民幣的銷售額，創下家電行業的直播銷售紀錄。

日本企業亦倣效內地的直播帶貨模式，當中電子企業樂聲/松下 （Panasonic）更派出中國業務負責人在抖音、淘寶等平台上進行直播，當中附有照明功能的鏡子在直播中的更售出 1.5 萬個，令公司 4 至 6 月中國區營業收入同比增長 8％。

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Photo：小米香港、抖音、本間哲朗@微博