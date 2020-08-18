【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

香港口罩廠 Wilson Tech 表示，口罩已升級為 Level 3 水平，並進行限時免郵費優惠。

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經過 Intertek 的測試，口罩已成功達到 ASTM Level 3 標準。廠方決定以舊有的優惠價 $125/50 片發售，同時網店更推出限時免運費優惠，所有訂單一律免順豐派遞上門收費。

▲ Wilson Tech Level 3 藍色口罩

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Wilson Tech 口罩規格



- 香港製造

- 三層過濾掛耳式設計

- ASTM F2100 Level 3 標準

- BFE (細菌過濾效果) ≥ 98%

- PFE (微粒過濾效果) ≥ 98%

- 一盒有 5 小袋, 每袋有 10 個

-成人尺寸

-藍色

送貨詳情

-順豐派遞上門 (商業及住宅, 只限香港地區)

-1-2天內發貨，約3-5 天內送到*

▲ Wilson Tech Level 3 口罩每10個一包

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▲ 口罩已達 Level 3 水平

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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