台灣政府突加徵口罩! 連未上船口罩都被拖走? 港廠網上吐苦水 網民不滿延期發貨

近來不少香港人愛買台灣口罩，但隨著台灣疫情轉差，台灣政府加大徵收量，雖未到禁止出口的地步，但對出口或有一定影響。香港口罩口牌 Accmask 就在 FB 解釋，口罩無法如期到港發貨的原因是跟台灣政府政策有關。

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Accmask 表示，旱已向台灣生產廠方面訂購了黃色口罩貨量，而且部分已送到台灣工廠的貨倉。不過由於台灣加徵口罩的政策，有關方面把未上船的黃色口罩拖走了。同時，因為台灣廠商亦無法立即生產黃色口罩作補貨，所以現在有小量黃色口罩供貨不足的情況。

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Accmask 表示，會向受影響的客人進行全額退款。不過有部分買家似乎不太接受廠方對口罩延期發貨的解釋，表示要求廠方盡快出貨，又指延遲原因其實是廠方把部分貨量供應至其他零售點等等。

台灣蘇貞昌行政院院長曾在 Facebook 表示，現時台灣口罩供應充足，目前口罩儲備近三億片，日產能最高可達兩千萬片，也會視需要隨時調節徵用量，請市民不必搶購、記得訂購、記得取貨。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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