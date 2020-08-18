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八核 Apple MacBook Pro 劈價近$7,000！仲有 32GB RAM‧1TB SSD 附購買詳情

行內熱話 01:05 2020/08/18

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 不少打工仔都要 WFH，但公司又沒有提供電腦? 這部採用 Core i9 八核處理器、32GB RAM、1TB SSD 的 MacBook Pro，正在劈價近＄7000，並有一年 Apple 原廠保養！？ 

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當然，以 72 折入手的 Apple 15.4 吋 MacBook Pro 當然不是最新型號，而是 2019 年版的 Apple 官方認證翻新產品。這款 15.4 吋 MacBook Pro (GMWWAZP/A) 內建八核心 2.4GHz (加速至 5GHz) Intel Core i9 處理器、15.4 吋 (對角線) LED 背光顯示器 (2880x1800)、32GB 2400MHz DDR4 記憶體 及 1TB SSD、720p FaceTime HD 鏡頭、Radeon Pro Vega 20 (4GB HBM2) 顯示卡，而重量為 1.83 kg。

Apple 官網認證翻新定價 HK$24,599，現在腦鋪以 HK$17,680 超平價開賣，並同樣有 Apple 原廠一年保養，買家亦可加購 Apple Care+ 延長保養期。 

購買查詢

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 賴立賢

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