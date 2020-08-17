  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 20:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

行內熱話 19:37 2020/08/17

分享：

現時香港的口罩廠皆向兩大方向發展 : 推出高防護口罩，以及多色/花紋口罩。這間香港口罩廠冠展亦同樣向這些方向推售產品。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

冠展口罩提供成人和中童尺寸口罩，口罩已獲 Nelson Lab 測試，達到 3E>99% 和  Level 3 水平。廠方又提供淺藍，深藍，白，淺紫，深紫，黃，粉紅，綠，橙，淺紅，深藍和黑色口罩顏色選擇。最重要是口罩為全獨立包裝，方便攜帶。

冠展Level 3 口罩提供的顏色

冠展口罩規格
-3E >99%
-ASTM F2100 Level 3
-EN 14683 Type IIR
-50個獨立包裝/盒 
-中童口罩 145mm×95mm
-成人口罩 175mmx95mm

售價:$110盒/50個，大小同價

【其他內容】屈臣氏Crazy Rewards 優惠價換購$20換中衛口罩、$9.9換AIRISH KF94口罩

冠展Level 3 口罩

購買方法

1. 到專門點購買：沙田火炭坳背灣街38－40號華衛工貿中心1212A室

2.WhatsApp 91340709 訂購

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】  【送$50現金券】3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣$150/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個
今日
【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個
【一盒都免運費】Protector 官網限時免郵優惠 方便打工仔! 獨立裝口罩售 $79.9/30個 【附購買網址】
2020/08/16
【一盒都免運費】Protector 官網限時免郵優惠 方便打工仔! 獨立裝口罩售 $79.9/30個 【附購買網址】
【一盒齊3款】勁過中衛款? 香港健康口罩蕾絲納米Level 2口罩 售$128/30個
今日
【一盒齊3款】勁過中衛款? 香港健康口罩蕾絲納米Level 2口罩 售$128/30個
著數優惠 網購平台 健康問題 健康美容 火炭 疫情 口罩 沙田

上一篇文章

韓國製造 Planzero KF94 口罩 日本城超抵價 $6.9 即時發售

下一篇文章

放寬晚市堂食? 許樹昌認為防疫措施未可放寬 回復晚市堂食須嚴格執行 3 大規定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹