【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

現時香港的口罩廠皆向兩大方向發展 : 推出高防護口罩，以及多色/花紋口罩。這間香港口罩廠冠展亦同樣向這些方向推售產品。

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冠展口罩提供成人和中童尺寸口罩，口罩已獲 Nelson Lab 測試，達到 3E>99% 和 Level 3 水平。廠方又提供淺藍，深藍，白，淺紫，深紫，黃，粉紅，綠，橙，淺紅，深藍和黑色口罩顏色選擇。最重要是口罩為全獨立包裝，方便攜帶。

▲ 冠展Level 3 口罩提供的顏色

冠展口罩規格

-3E >99%

-ASTM F2100 Level 3

-EN 14683 Type IIR

-50個獨立包裝/盒

-中童口罩 145mm×95mm

-成人口罩 175mmx95mm



售價:$110盒/50個，大小同價

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▲ 冠展Level 3 口罩

購買方法

1. 到專門點購買：沙田火炭坳背灣街38－40號華衛工貿中心1212A室



2.WhatsApp 91340709 訂購

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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