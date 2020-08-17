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近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

商管策略 16:50 2020/08/17

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口罩已成香港人的必需品，有不少香港老牌，都推出口罩作銷售或推廣之用。繼百年品牌雙妹嚜推出口罩(按此瀏覽報道)後，源吉林亦有推出自家品牌口罩。

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「盒仔茶」大家一定聽過，原其生產商源吉林在香港已有近 200 年歷史。今次應對疫情，廠方亦有推出口罩。今次廠方推出的口罩，由香港熔噴工廠本地生產口罩生產，全香港製造。口罩提供 PFE+BFE >99% 防護，而且全獨立包裝，更衛生可靠。口罩盒設計亦是沿用源吉林盒仔茶的設計，懷舊味十足。現時此口罩可在指定網店發售。

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源吉林3層高效成人口罩

源吉林口罩規格

-PFE+BFE >99%
-香港製造，香港熔噴工廠本地生產口罩，自產熔噴布
-獨立包裝，安全可靠
-舒適透氣，有效阻隔飛沫、花粉、空氣微細粒子等
-30片裝 
-尺寸成人 17.5CM * 9.5CM

售價:$110,特價 $99

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源吉林3層高效成人口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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