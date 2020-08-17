港貨需列明「中國製」特區政府將向世貿投訴　內銷或成出路？

美國政府早前要求香港貨品出口當地需改用「中國製造」標籤，一時令本港廠商無所適從。香港總商會總裁梁兆基今日（17 日）出席電台節目中表示，美國做法違反世貿慣例，特區政府會向組織作出投訴。

廠商或造成損失 港府會向世貿投訴

香港總商會總裁梁兆基稱，美國推出措施後，不少廠家反映新規定令文件處理出現混亂，廠商需要短時間內加印或更改標籤，因而產生額外開支。他又指，在新冠肺炎疫情下船期較長，令部分未更改標示的貨品到達美國時，可能已超過 45 天的寬免期，商品可能因此無法入境，令商家造成損失。

梁兆基認為，美國單方面要求香港更改標示，明顯屬於違反慣例。他透露，特區政府會向世界貿易組織投訴。

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商品或會轉為內銷

進口美國的香港貨物須標示為中國製造，可能會令廠商將產品轉為內銷。中華廠商聯合會行政總裁楊立門指，商界會盡量適應新常態，並繼續推廣香港品牌。他表示，有廠商可能會將產品轉為內銷，但商家現時到內地仍要隔離 14 日，他希望政府考慮推行中港澳健康碼，以維持商業活動。

美國海關早前發出新規定，由 9 月 25 日起所有由香港製造的進口商品，不可再標記「香港製造」作為其來源，而必須標記為「中國製造」。

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