【限聚令無放寬】疫情餐飲消費模式大改　餐廳望政府推第三期抗疫基金解燃眉急

新冠肺炎肆虐，港府實施「晚市禁堂食」近 1 個月，有消息指政府有意放寬禁晚市堂食至 8 或 9 時，但有食肆坦言，盡快推出第三期防疫抗疫基金資助才能解決燃眉之急。

「小曼谷」 在香港紮根 20 年，第二代傳人 Mark Lam 說：「我們是泰國華僑，公司是家庭式經營，主要業務是泰國餐廳和食品批發。媽媽在上世紀 80 年代是推車仔賣湯粉食物的，到後來入舖，小曼谷便開始在九龍城起步，起起跌跌做到現在。但近呢年受疫情影響，生意的變幅好大，可以說是『殺到埋黎』。」

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▲ 「小曼谷」第二代傳人 Mark Lam。

自從晚市禁堂食開始，小曼谷的整體生意大跌 9 成，連之前父親節市民都普遍不出外慶祝，前所未見。就算禁堂食令放寬到 8 、 9 點，Mark 估計生意亦只有正常兩成。Mark Lam 坦言，政府若再不提供第三期資助，全港 7 成餐廳將停業或倒閉，尤其小商戶面對租金問題時一籌莫展，政府實施強制減租等措施會更實際。

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▲ 泰國零食深受港人歡迎。

疫情下轉型找出路

由於小曼谷不少原材料均由泰國直接入貨，有渠道透過泰國購買物資，疫情下不少朋友都向 Mark 查詢能否代購泰國防疫產品，想不到讓 Mark 找到新業務— 泰國零食。他說：「去泰國旅行時不難發現特色零食，但帶回香港甚為不便，我們靈機一動，不如索性做代理。過往泰國零食給人的感覺很傳統，很老派。不過現在泰國的零食質素已非常好，甚至可媲美日本、韓國的零食，價錢又低，深受港人喜愛。現在我們代理的食物在一田、HKTVmall 、Ztore（士多）甚至 7-Eleven 亦有售。」

▲ Mark 非常珍惜尤如家人的泰國員工，想盡辦法幫他們維持生計。

Mark 表示，新冠肺炎疫情下做生意一定要靈活，否則難以留住員工，他嘆道：「小曼谷雖有幾間分店，但其實仍是家庭式經營，並非大集團。我們最希望的是留住全部員工，尤其我們員工都是泰國人，就好像家人和朋友一樣。為了維持生計，我們在這半年內想了很多不同的方法。例如『直播送外賣』，讓客人叫外賣之餘又提供到娛樂性及噱頭；又主動向公營機構，例如附近的醫院提供大規模送餐，看能否承包伙食，試試看一口氣接更多定單。」

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