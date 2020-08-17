【限聚令無放寬】限聚令延長一周　酒家：大局為重免疫情再爆發

香港新冠肺炎疫情反覆，政府今日（17 日）下午公布社交距離措施再延長一周至 8 月 25 日，每枱限 2 人、晚上 6 時後禁堂食、乘搭公共交通工具須戴口罩等保持社交距離措施維持不變，看來食肆經營者要著力設計多款外賣菜單。有酒樓表示，支持政府大局為重的政策方向，因疫情再度爆發對商家才最傷。

太湖海鮮城負責人何竟成（Kinson）指，酒樓中午和下午茶時段為 10 時至 4 時，4 時後其實已無生意，過往該時段為清潔及預備晚市;現在禁晚市堂食，酒家需縮減一半人手應付。從員工角度而言，１ 個月上班日子縮至一半，部分員工僅有 10 至 15 日支薪，月薪變兩周薪難以維持生計，但也無可奈何。

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▲ 太湖海鮮城負責人何竟成（右）

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何竟成認為，大家在新冠肺炎疫情期間有付出和犧牲，僱主及員工難免有損失，並視符損失程度有否減少，如損失太多降低營業意慾而選擇休業，繼而員工失業形成骨牌效應。他又指，政府視乎情況逐步放寬限聚令，可避免疫情再度爆發，大家抱怨也沒有用，只能希望明天會更好。

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