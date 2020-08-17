放寬晚市堂食? 許樹昌認為防疫措施未可放寬 回復晚市堂食須嚴格執行 3 大規定

今日（17 日）有消息指政府有意放寬禁堂食措施，由現時晚上 6 點禁堂食延長為晚上 8 至 9 時，讓有需要市民晚上可在食肆用膳的同時，也減輕食肆經營壓力。對於有關舉措，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（17 日）於電台節目指，以防控角度來看，現時未是放寬防疫措施的時候。

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（17 日）於電台節目表示，以防控角度來看，現時未可放寬防疫措施。原因是現時本地確診人數仍維持雙位數，且不少都屬源頭不明個案，反映病毒已深入社區，如回復晚市堂食措施的話，或令現時防控工作成效大打折扣。

他指出政府想回復晚市堂食措施的話，須嚴格執行 3 大規定，包括：限定每枱人數至最多 2 人、進食時間最多 1 至 1.5 小時，以及分開送餐收碟人手等，減低交叉感染的機會。另外，政府也應考慮的是，如回復晚市堂食措施時亦要考慮其他受限聚令影響的行業，需有平衡決定。

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近日葵涌貨櫃碼頭群組成了疫情以來最多人確診的組別之一，備受全城關注。許樹昌認為群組爆發原決或跟環境污染有關，又或者工人在船上工作期間，有機會接觸船員而受到感染。由於工作模式關係，要暫停碼頭服務情況複雜，故建議當局應盡快安排人手為碼頭員工採樣檢測，且應在暫停爆發位置的服務，多加清潔消毒。

此外，全民自願檢測舉行在即，許樹昌稱自己無參與有關細節討論，不過認為最好由醫護人員協助長者、小孩，以及有服用薄血藥的市民採樣。

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