新冠肺炎肆虐，港府實施「晚市禁堂食」已有 1 個月，有消息指政府今早（17 日）有意放寬措施，容許食肆於晚上營業至 8 或 9 時以緩解食肆經營壓力；結果政府今日公布延續現行的社交距離措施，當中禁止 2 人以上群組聚集，以及食肆晚市禁堂食等措施不變，直至 8 月 25 日。有食肆指現時街外人流極少，二人限聚令又繼續生效，對經營前景已無計可施。

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觀塘成業街「新匯聚餐廳小廚」負責人韓清雲表示，開業 6 年一直生意暢旺，去年社會運動對生意影響亦有限，11 月更在同街租置新舖位擴充規模；可惜受晚市禁堂食令影響，生意慘淡。他說：「今次慘過之前，禁堂食到 6 時令晚市完全無客。就算之後放寬到 8、9 時，但又繼續限聚 2 個人，有甚麼用?」

韓清雲指現時市道非常差，很多人收入不穩，花錢能省則省，大部分人勒緊褲頭渡日。他嘆息，大環境打擊生意小商戶扭盡六壬也無力回天，經營要回復正常仍遙遙無期。

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