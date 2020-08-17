屈臣氏Crazy Rewards 優惠價換購中衛醫療、AIRISH KF94口罩

近來屈臣氏推廣活動多多，即日開始推出的 Crazy Rewards，就更加吸引。

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屈臣氏表示，即日起推出 Crazy Rewards 活動，推出多款換領優惠。例如門市獨家提供，買家只需買任何產品加 $9.9，即可獨家換抗疫套裝 AIRISH KF94 1 個 + 威露士免洗搓手液 20 毫升 (價值 $41.9)。

此外，若購滿 $288，即可加 $20 換購中衛醫療口罩 5 包裝 (價值 $29.9)，款式則每間分店可能不同，隨機推出。屈臣氏更將推出每日限時快閃優惠，每天精選指定品牌產品瘋狂勁減優惠！

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▲ 屈臣氏Crazy Rewards 換口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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