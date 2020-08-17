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【疫市營商】日本老字號「露營界LV」捱過疫市　銷售額連續7年增長兼開主題樂園

商管策略 17:17 2020/08/17

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隨著露營熱潮興起，市場上不少主打戶外概念的品牌，為了吸引年輕人而在產品中加入潮流元素。有 62 年歷史的日本戶外用品品牌，並未受新冠肺炎疫情影響，反而穩定拓展分店，甚至在 7 月底開設「戶外主題樂園」。

三代相傳 年輕接班人拓服裝業

Snow Peak 於 1958 年由山井幸雄成立，品牌初期研發登山產品為主，並於 1976 年設立直營工廠，正式轉型為製造商。現時，Snow Peak 的總部依舊在發源地新潟縣，集店鋪、工廠、辦公室、100 個公共露營地及產品測試場於一身。1996 年，第二代山井太接任，帶領 Snow Peak 由日本走向海外市場，將品牌打造成新興戶外生活方式品牌，推動了日本汽車露營熱潮的興起。到 2012 年，第三代山井梨沙接任總裁兼品牌設計師，推出 Urban outdoor 服裝品牌，令品牌由露營用具發展至時裝設計。

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品牌第二代山井太(左)及第三代山井梨沙(右)

Snow Peak 旗下有 25 個產品種類，品項多達 600 多個。被定位為高端品牌的 Snow Peak，產品價格自然不低，其戶外服飾價格均要過千港元，而帳篷更要上萬元，被外界稱為「露營界LV」。

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品牌戶外服飾價格均要過千元，而帳篷更要上萬元，被外界稱為「露營界LV」

疫市開設主題樂園 銷售額連續7年錄得增長

新冠肺炎疫情並未對 Snow Peak 造成影響，品牌更在 7 月推出以戶外生活為主題的綜合園 Snow Peak LAND STATION HAKUBA，分為零售門市、露營區和活動區 3 大區域，同時跟「米芝蓮」三星主廚石川秀樹設立 Snow Peak Restaurant 和星巴克咖啡店。截至 2019 年 12 月，Snow Peak 的銷售額同比增長 18.1% 至 142.55 億日圓，銷售額連續 7 年錄得增長。

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Photo：Snow Peak

撰文 : 廖淑瑩

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