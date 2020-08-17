【疫市營商】疫情打擊商務旅遊跌剩3%　全球GDP料跌4.8％

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，當中商務旅遊為行業的收入來源之一。自疫情爆發後，商務旅行數量大減 97% 。哈佛大學 The Growth Lab 研究發現，企業停止商務旅行更隨時會令全球 GDP（本地生產總值）下跌 4.8%。

商務旅遊大跌97% 料未來相關支出將減少

美國企業支出管理公司 Coupa Software 數據顯示，在 7 月最後一個星期，企業購買的旅行的定單比去年同期下降了 97％。早前全球商務旅行協會（Global Business Travel Association）也預計，2020 年全球在機票、酒店、餐廳和娛樂方面的支出減少的幅度可能超過 2 萬億美元。其調查顯示，只有 10% 的公司計劃在未來 1 至 3 個月內安排員工出差。

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接待商務旅客數目 隨時影響國家GDP

哈佛研究發現，商務旅行是影響國家的 GDP 增長的因素之一。研究發現，一個國家接待的商務旅客愈多，其企業表現愈好，GDP 也升得愈高。研究指出，商務旅行可以讓專業知識流動到另一國，令該國的相關行業生產率會提高。研究人員以互動式圖表，顯示來自特定國家或地區的商務旅客消失的影響。例如，德國商人停止旅行，奧地利、南非、瑞士、捷克和土耳其將受最大影響，全球 GDP 將下降 4.8%。

假設台灣停止商務旅行，全球 GDP 將下跌 0.32%，其中中國、日本、南韓、香港、泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓會是受影響的國家。

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