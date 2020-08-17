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【疫市營商】披頭四・滾石曾表演　利物浦「洞穴俱樂部」瀕破產盼虛擬表演能翻身

業界頭條 09:54 2020/08/17

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英國深受新冠肺炎疫情打擊，影響已蔓延至老牌娛樂場所。曾經是英國著名樂隊「披頭四」(The Beatles) 的表演場地「洞穴俱樂部」（The Cavern Club）面臨破產。俱樂部自 3 月封城後，每周虧蝕 3 萬英鎊 (約港幣 30 萬元)，而俱樂部在過去 5 個月已裁員約 20 人。

舉辦虛擬表演挽救生意

俱樂部董事 Bill Heckle 表示，不排除在未來數星期可能再裁員 20 人，而俱樂部計劃在 8 月底舉辦虛擬表演，讓全世界的樂隊參與。利物浦市長 Joe Anderson 表示，市議會會竭盡所能提供幫助，但由於支援社區弱勢社群已承受財政壓力，市議會能做的有限。

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多位樂壇巨星曾在俱樂部演出

「洞穴俱樂部」1957 年開業，每年吸引約 80 萬人慕名而來。披頭四樂隊於 1961 年首次在俱樂部演出，其後在該處共演出 292 次。當中英國滾石樂隊 (The Rolling Stones)、搖滾巨星大衛寶兒（David Bowie）亦曾在該俱樂部演出。

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Photo：David Stanley@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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