【一盒齊3款】附實物圖片! 香港健康口罩蕾絲納米Level 2獨立包裝口罩 售$128/30個

香港口罩廠商香港健康口罩表示，正開售蕾絲納米口罩

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廠方表示，新推出的口罩產品是蕾絲納米口罩。新產品採用大熱的蕾絲紋理，一盒有 3 種色系，分別為:黑/白，黑/粉紅和黑/藍。廠方已提供鋅真實的口罩設計相片 。規格方面，是成人尺寸175mm x 95mm，提供 Level 2 水平，並採用納米中層質造。一盒 30 個的蕾絲納米口罩售 $128，全獨立包裝。



現時廠方更推出優惠，如購買 3 盒蕾絲口罩和 2 盒白色口罩，會有 9 折優惠。

蕾絲納米口罩規格



-Level 2

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▲ 香港健康口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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