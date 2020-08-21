【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $89/50個

香港製造的 Pure Living 女士/中童醫用口罩，已在全線 123 by Ella 發售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Pure Living 為本地科研公司，推出首個由香港科創企業自行研發一條龍式生產方案，成功研發第一代熔噴布生產設備 MBHK01。其自家生產的口罩，透氣度方面亦較市面上一般口罩為佳，更獲得 ASTM Level 1 認證。這款 Pure Living 女士/中童醫用口罩，亦是獲 ASTM Level 1 認證。

Pure Living 中童口罩規格

- 香港製造

- BFE >95%

- PFE >95%

-尺寸︰約14 cm x 9cm

-50個一盒

-每盒口罩共有5小包，每包共10個

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

▲ Pure Living中童口罩

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】 【送$50現金券】3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣$150/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l