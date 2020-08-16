【一盒都免運費】Protector 官網限時免郵優惠 方便打工仔! 獨立裝口罩售 $79.9/30個 【附購買網址】

港牌 Protector 官方網站新推限時免運費優惠，十分抵買!

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官方在 FB 表示，現推出出 7 天限時免運費優惠，由即日至 8 月22日止，買家於官店購買任何產品，皆可獲免郵優惠。例如買家購買一盒成人口罩，本來需要 $79.9+ 運費$30或以上，只現在只需俾 $49.9 即可，變相減價。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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