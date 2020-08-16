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【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

業界頭條 17:08 2020/08/16

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香港口罩廠 Oxyair Mask HK 剛在 FB 表示，將推出新一輪的口罩開售計劃。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Oxyair Mask HK 表示，將於本月底九月初進行新的 Level 3 囗罩和七色彩虹版口罩公開銷售活動。售價方面，￼Level 3 高防口罩是每盒 30 個售 $100￼﹔七色彩虹 Level 2口罩每盒 70 個售價仍為 $210。有關銷售詳情，廠方會稍後公布。

【附訂購連結】會員免運費! 新世界開賣Level 2港產口罩 買一盒廠方捐一盒幫弱勢社群 口罩售$84盒起

Oxyair Mask 新口罩

廠方表示，已訂 6 種新色系合共 18 個新顏色的原材料，預計十月份會一口氣推出 18 個新顏色的口罩，詳情廠方之後會公開。

 【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

Oxyair Mask 18 色口罩

【其他內容】 【開賣注意】$69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 全港多間屈臣氏分店有售

【其他內容】  【到貨消息】台灣製造中衛醫用綠色/黑色口罩 藥房售 $98/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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