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【送$50現金券】3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣$150/60個

行內熱話 16:23 2020/08/16

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早前日本城發售日本 IRIS OHYAMA V型剪裁成人口罩發售，店方為促使，更推出送現金券優惠。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

這款彩盒 60 個裝 IRIS OHYAMA 口罩，提供 VFE/BFE/PFE >99% 防護，口罩的 V 形剪裁令配戴更舒適。日本城提供成人和中童大小。

售價方面，現時仍售 $150/60個。但店方加推優惠，買一盒送搓手液，買二盒送 $50 現金券。此現金券在日本城買滿 $100 即可使用。但注意可能不是每間日本城皆有提供此優惠，詳情向店方查詢。

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日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩

注意這款 IRIS OHYAMA 口罩是中國製造，但在台灣市面較常見到。

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IRIS 口罩特點

-VFE/BFE/PFE >99%
-軟繩設計，長時間配戴不易感到疼痛
-特殊三層構造有效防止花粉及口沫浸入
-採用側面兩端獨特V形設計
-不易起霧乾爽舒適
-成人/中童尺寸
-一盒60個
-中國製造

【其他內容】 【開賣注意】$69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 全港多間屈臣氏分店有售

【其他內容】  【到貨消息】台灣製造中衛醫用綠色/黑色口罩 藥房售 $98/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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