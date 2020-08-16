【送$50現金券】3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣$150/60個

早前日本城發售日本 IRIS OHYAMA V型剪裁成人口罩發售，店方為促使，更推出送現金券優惠。

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這款彩盒 60 個裝 IRIS OHYAMA 口罩，提供 VFE/BFE/PFE >99% 防護，口罩的 V 形剪裁令配戴更舒適。日本城提供成人和中童大小。

售價方面，現時仍售 $150/60個。但店方加推優惠，買一盒送搓手液，買二盒送 $50 現金券。此現金券在日本城買滿 $100 即可使用。但注意可能不是每間日本城皆有提供此優惠，詳情向店方查詢。

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▲ 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩

注意這款 IRIS OHYAMA 口罩是中國製造，但在台灣市面較常見到。



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IRIS 口罩特點

-VFE/BFE/PFE >99%

-軟繩設計，長時間配戴不易感到疼痛

-特殊三層構造有效防止花粉及口沫浸入

-採用側面兩端獨特V形設計

-不易起霧乾爽舒適

-成人/中童尺寸

-一盒60個

-中國製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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