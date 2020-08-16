港牌 Gimans 晒兩款新漸變色主題口罩 紫鬱金香/海邊夕陽 隨時開訂?

港牌 Gimans 一直推出多色口罩，但近來亦開始有更創新的設計，例如廠方在 FB 預告的漸變色口罩。

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廠方在 FB 出帖，分別貼出名為紫鬱金香和海邊夕陽的變色口罩 ，並指如果多網民 like，就會開訂。大家又是否喜歡呢? 可以到廠方 FB 發表意見!



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▲ 港牌 Gimans 紫鬱金香口罩

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▲ Gimans 海邊夕陽口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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