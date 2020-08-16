【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

HK Medical Mask 剛在 FB 表示，其普通版成人口罩已通過 STC 的 Level 3 認證測試。

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HK Medical Mask 在 FB 回應指，現時發售的普通版成人口罩，已達 Level 3 水平，因此防護力更加出色。注意親膚版則仍未通過測試。

現時 HK Medical Mask 正進行優惠，一盒普通版成人 50 個裝口罩原價 $150，現時提供買 2 送 1 優惠，即只要 $300 便可獲 3 盒成人口罩，換言之，每盒口罩的售價為 $100。

▲ HK Medical Mask Level 3 口罩證書





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HK Medical Mask口罩規格

- 成人口罩50個裝

- 中層材料經Nelson Labs測試 BFE > 99%, PFE > 99%

- STC 測試 Level 3 (測試報告)

- 175x95mm (+/-5%)

- 白色/粉紅/粉藍

- 三層保護設計

- 中層為台灣熔噴布

- 香港製造

出貨期: 10個工作天

▲ HK Medical Mask Level 3 口罩

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▲ HK Medical Mask Level 3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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