【附訂購連結】會員免運費! 新世界開賣Level 2港產口罩 買一盒廠方捐一盒幫弱勢社群 口罩售$84盒起

新世界發展早前自設口罩廠，藉自助口罩提取機向受惠基層派發口罩。廠方剛表示，8 月 17 日起，將開賣自家製的 Level 2 成人及兒童口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

首批預售的成人及兒童 Love Without Borders 口罩共有 10,000 盒，每盒 30 片裝(獨立包裝)，成人口罩提供白、灰、綠三色，分別代表仁愛、勇氣和希望，成人口罩售價為 $84 (白) 和 $108 (灰、綠) 。兒童口罩則只有白色，同是全獨立包裝售 $84/30個。

▲ 新世界各款口罩

新世界口罩規格

-通過國際測試，達到ASTM Level 2級別

-BFE、PFE ≥98%

-香港製造，無塵間取得ISO 8認證

-每盒成人及兒童盒裝口罩均設有30片獨立包裝

-成人口罩尺碼為175mm X 95mm，兒童則為145mm X 95mm。

今次發售的口罩，是以先登記後抽籤方式開售。買家可在 8 月 17 日中午 12 時至 8 月 21 日中午 12 時到指定網站登記訂購。抽籤結果將於 8 月 26 日透過電郵公布。

▲ 新世界口罩提供三色選擇

【其他內容】 【到貨消息】台灣製造中衛醫用綠色/黑色口罩 藥房售 $98/50個起

口罩預計於 9 月中發貨，運費為 $30，現有或登記成為 New World CLUB 會員可免運費。購買口罩人士可以選擇使用Visa、Mastercard、Apple Pay或Google Pay付款，而信用卡公司將每次收取 $10 作為手續費。

捐一盒幫弱勢社群

每位透過網站訂購盒裝口罩嘅市民，可以從「香港病人組織聯盟」、「香港婦女勞工協會」、「長者安居協會」、「協康會」及「兒童心臟基金會」五個非牟利機構中，揀選其中一間心儀受助機構。新世界將會捐出與售出同等數量嘅盒裝口罩予有關機構，並由該機構轉贈口罩予基層及弱勢社群。

此外，新世界發展會在旗下三個商場，包括:尖沙咀 K11 MUSEA、K11 購物藝術館，以及荃灣 D‧PARK 愉景新城的自助口罩售賣機，8 月底起發售成人及兒童包裝口罩(每包5片獨立包裝)，售價為 $14 至 $18 不等。

>>> 口罩購買連結<<

【其他內容】 【開賣注意】$69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 全港多間屈臣氏分店有售

【其他內容】 消委會推介! 美國名牌 Blossom TypeII 外科口罩 先施百貨賣$128/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l