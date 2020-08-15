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【到貨消息】台灣製造中衛醫用綠色/黑色口罩 藥房售 $98/50個起

行內熱話 17:03 2020/08/15

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近來不少香港藥房都有中衛口罩賣，今日亦有一批中衛口罩到藥房。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，在下午 4 時多在旺角昌盛藥房發現有中衛口罩發售。當中的中衛綠色口罩款，更只售 $98/50個，比一般市面價 $128 更平。如想要型格一點中衛黑色口罩則售 $150/50個。

事實上，近日香港有其他藥房都有這兩款口罩發售，包括禾輋商場、調景嶺和沙田第一城等。

【3E>99%!】白元快適口罩 百佳快閃良心價賣 $69.9盒/30個

藥房有中衛口罩發售(網民圖片)

 【其他內容】 【開賣注意】$69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 全港多間屈臣氏分店有售

【其他內容】  消委會推介! 美國名牌 Blossom TypeII 外科口罩 先施百貨賣$128/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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