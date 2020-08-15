【到貨消息】台灣製造中衛醫用綠色/黑色口罩 藥房售 $120/50個起

近來不少香港藥房都有中衛口罩賣，今日亦有一批中衛口罩到藥房。



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有網民在 FB 群組報料，在下午 4 時多在旺角昌盛藥房發現有中衛口罩發售。當中的中衛綠色口罩款，更只售 $98/50個，比一般市面價 $128 更平。如想要型格一點中衛黑色口罩則售 $150/50個。

17:50更新:記者之後親身去店方查證，但發現綠色口罩售價已由 $98 加至 $120。黑色口罩已無貨。

▲ 口罩已加價已 $120。

事實上，近日香港有其他藥房都有這兩款口罩發售，包括禾輋商場、調景嶺和沙田第一城等。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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