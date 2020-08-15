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【開賣注意】$69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 全港多間屈臣氏分店有售

行內熱話 14:32 2020/08/15

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昨日賣屈臣氏 Level 3 口罩，今日就到 $69.9 的屈臣氏 Level 3 口罩發威啦!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今午開始，不少屈臣氏分店已有屈臣氏 Level 2 口罩發售。下午 2 時半，記者亦成功在彌敦道屈臣氏，購買 1 盒屈臣氏 Level 2 口罩。(每人限購一盒)

此外，有網民在 FB 群組報料，其他各區屈臣氏分店也有屈臣氏 Level 2 口罩發售，包括:屯門錦華、西九龍中心、九龍城廣場、沙田好運、大圍、奧海城、太子道西大南街、新蒲崗mikki 、堅尼地城 、沙田第一城、荃新天地、將軍澳廣場、觀塘開源道等。部分分店更有 Level 3 口罩同場發售。

屈臣氏 Level 2 口罩大貨到

【3E>99%!】白元快適口罩 百佳快閃良心價賣 $69.9盒/30個

屈臣氏 Level 2 口罩售價為 $69.9/30個 (易賞錢價)，獨立包裝。 屈臣氏 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。 

注意各店返貨時間不同，亦不時每間分店都有返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

 【其他內容】 【新貨發售】台灣製造 Tempo 牌 Type 2 口罩 百佳 Fusion 超市有得賣

【其他內容】  消委會推介! 美國名牌 Blossom TypeII 外科口罩 先施百貨賣$128/50個

屈臣氏 Level 2 口罩大貨到(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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