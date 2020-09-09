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PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$54盒起

行內熱話 04:00 2020/09/09

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日本城表示，日本 J&C COLORMASK再求返貨。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

日本 J&C COLORMASK 提供 6 種口罩顏色選擇，包括:湖水綠、櫻花粉紅、檸檬黃、薰衣草紫、夏日橙和夢幻桃紅。此口罩網店JHCeshop及指定門店同步發售，售價為 $59盒/30個，$108/2 盒(平均$54盒)。

J&C COLORMASK

 【附直購連結】名牌返回疫前價? Medicom 獨立包裝口罩 實惠快閃價售 $49.9/40個

 J&C COLORMASK  口罩規格
-使用99%過濾材質
(過濾材質效率測試: BFE、PFE測試)
-成人尺寸
-中國製

J&C COLORMASK橙色

J&C COLORMASK紫色

【其他內容】 【3E>99%!】白元快適口罩 百佳快閃良心價賣 $69.9盒/30個

【其他內容】 【附結果全表】香港口罩防護力大測試 結果令人驚喜! 同場加映 K Kwong 口罩測試

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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