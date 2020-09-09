PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$54盒起

日本城表示，日本 J&C COLORMASK再求返貨。

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日本 J&C COLORMASK 提供 6 種口罩顏色選擇，包括:湖水綠、櫻花粉紅、檸檬黃、薰衣草紫、夏日橙和夢幻桃紅。此口罩網店JHCeshop及指定門店同步發售，售價為 $59盒/30個，$108/2 盒(平均$54盒)。

▲ J&C COLORMASK

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J&C COLORMASK 口罩規格

-使用99%過濾材質

(過濾材質效率測試: BFE、PFE測試)

-成人尺寸

-中國製

▲ J&C COLORMASK橙色

▲ J&C COLORMASK紫色

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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