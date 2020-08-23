【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

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記者之前亦曾介紹 TL Mask 香港製造口罩，最近廠方更通過 STC 的測試，正式升級為 Level 3 口罩。
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TL Mask 表示，旗下口罩經 STC 測試後連升兩級，已經達到 ASTM Level 3 水平! 事實上，廠方指由 7 月至今購買的 TL Mask 口罩，其實亦達到 ASTM Level 3 標準，絕對可以放心在高危地方及醫院使用。售價方面，TL Mask 彩虹口罩仍會售 $88/30個，不會加價。
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TL Mask 口罩規格
-ASTM Level 3
-細菌過濾效率 (BFE)高達99%以上
-粒子過濾效率(PFE)高達99%以上
-成人尺寸17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)
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沙田
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荃灣街市街67-95號荃灣千色匯II, G/F, G3-G4舖
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元朗福德街18-36號地下07(30)號舖
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元朗安寧路110-136A號地下14號舖
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大埔廣福里15號東樂樓地下B室
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粉嶺聯和墟和滿街帝庭軒商場1/F,8-9號舖
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2. 新輝藥房
粉嶺碧湖花園商場UG/F 16舖
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德輔道西326號A舖地下
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1. 福港中西藥行
西灣河成安街港島東18地下G02A舖
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柴灣杏花新城179-180舖
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟