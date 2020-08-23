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【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

行內熱話 15:36 2020/08/23

分享：

記者之前亦曾介紹 TL Mask 香港製造口罩，最近廠方更通過 STC 的測試，正式升級為 Level 3 口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

TL Mask 表示，旗下口罩經 STC 測試後連升兩級，已經達到 ASTM Level 3 水平!  事實上，廠方指由 7 月至今購買的 TL Mask 口罩，其實亦達到 ASTM Level 3 標準，絕對可以放心在高危地方及醫院使用。售價方面，TL Mask 彩虹口罩仍會售 $88/30個，不會加價。

TL Mask 彩虹口罩

 【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

TL Mask 口罩規格

-ASTM Level 3
-細菌過濾效率 (BFE)高達99%以上
-粒子過濾效率(PFE)高達99%以上
-成人尺寸17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

 口罩購買連結<<<

TL Mask 彩虹口罩

新增零售點

沙田
1. 國城蔘茸中西大藥房有限公司
沙田好運中心商場L3,30A號舖
2696 5088

2. 北京中西藥行
沙田沙角邨商場230-231室
2652 2799

荃灣
1. 志城大藥房
荃灣鹹田街46號(近德華公園)
2612 4532

2. 嘉信西藥房
荃灣眾安街68號千色匯1期地下G018號舖
3526 0188

3. 森田
荃灣街市街67-95號荃灣千色匯II, G/F, G3-G4舖
3974 5168

4. 創興大藥粧
荃灣川龍街46號地下
2682 1798

5. 福港中西大藥行
荃灣河背街64號地舖
2439 6008

葵涌
1. 永昌大藥房
葵涌葵興邨商場7號地舖
2481 7813

2. 德仁中西大藥房有限公司
荃灣下葵涌盛芳街27-29號
2420 0339


大窩口
1.偉榮大藥行
荃灣德士古道35-37號慫泰大廈地下C舖
2455 5521

元朗
1. 新輝化妝藥品有限公司
元朗福德街18-36號地下07(30)號舖
2623 3055

2. 永利西藥房
元朗泰豐街1-5號遠東樓地下5號舖
2478 9606

3. 莉滿葯房
元朗安寧路110-136A號地下14號舖
2477 3390


大埔
1.冠華西藥房
大埔寶鄉街72號地舖
2656 0530

2.金安美藥
大埔廣福里15號東樂樓地下B室
2329 8586

粉嶺
1. 大鵬中西藥房有限公司
粉嶺聯和墟聯盛街10-16號A地下
2669 1223

2. 新輝大藥房
粉嶺聯和墟和滿街帝庭軒商場1/F,8-9號舖
3125 4720

2. 新輝藥房
粉嶺碧湖花園商場UG/F 16舖
2683 0816


上水
1. 尚御藥房
上水彩園邨彩珠樓3樓338,340號舖
3124 0238

2. 新輝藥妝
上水龍琛路33號龍豐花園L1-17號舖
2720 0134

3. 新輝藥妝
上水新康街53號地下
2639 0098

青衣
1. 利康中西藥房有限公司
青衣城3樓321號舖
2318 1238


東涌
1. 利康藥坊有限公司
東涌港鐵站28號舖
3194 9123

【其他內容】 【3E>99%!】白元快適口罩 百佳快閃良心價賣 $69.9盒/30個

【其他內容】 【附結果全表】香港口罩防護力大測試 結果令人驚喜! 同場加映 K Kwong 口罩測試

西環
1. 西環中西大藥房有限公司
西環卑路乍街45號同興大廈地下
28724004

西營盤
1. 泓盛大藥房
德輔道西200號地下A舖
2559 0172

2. 森永大藥房
德輔道西326號A舖地下
2783 8866

香港仔
1. 誠德大藥房有限公司
香港仔成都道26號添喜大廈地下7號舖
2555 3337

2. 天星藥房
香港仔大道177-179號地下
2555 6857


鴨脷洲
1. 僑豐西藥房有限公司
鴨脷洲海怡半島廣場西翼一樓111舖
2580 0330

筲箕灣
1. 佐鴻中西藥行
筲箕灣道370號地下
2568 5238

2. 福港中西大藥行
筲箕灣愛東商場一樓107A-107B舖
2180 9818


西灣河
1. 福港中西藥行
西灣河成安街港島東18地下G02A舖
2513 0330


北角
1. 富泰藥房有限公司
北角道11-13號鴻日大廈地下2號舖
2510 0551

天后
1. 新寧藥房（北角)有限公司
英皇道14號地下
2510 9372

2. 仁德大藥房
天后電器道60號地下
2887 3816

柴灣
1.福港中西大藥粧
柴灣環翠商場一樓117-118舖
2650 0222

2. 福港藥業有限公司
柴灣興華邨興華商場G07D
2505 3360

3.利康中西藥行
柴灣杏花新城179-180舖
2896 7939

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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