【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

記者之前亦曾介紹 TL Mask 香港製造口罩，最近廠方更通過 STC 的測試，正式升級為 Level 3 口罩。

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TL Mask 表示，旗下口罩經 STC 測試後連升兩級，已經達到 ASTM Level 3 水平! 事實上，廠方指由 7 月至今購買的 TL Mask 口罩，其實亦達到 ASTM Level 3 標準，絕對可以放心在高危地方及醫院使用。售價方面，TL Mask 彩虹口罩仍會售 $88/30個，不會加價。

▲ TL Mask 彩虹口罩

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

TL Mask 口罩規格

-ASTM Level 3

-細菌過濾效率 (BFE)高達99%以上

-粒子過濾效率(PFE)高達99%以上

-成人尺寸17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

口罩購買連結<<<

▲ TL Mask 彩虹口罩

新增零售點

沙田

1. 國城蔘茸中西大藥房有限公司

沙田好運中心商場L3,30A號舖

2696 5088

2. 北京中西藥行

沙田沙角邨商場230-231室

2652 2799

荃灣

1. 志城大藥房

荃灣鹹田街46號(近德華公園)

2612 4532

2. 嘉信西藥房

荃灣眾安街68號千色匯1期地下G018號舖

3526 0188

3. 森田

荃灣街市街67-95號荃灣千色匯II, G/F, G3-G4舖

3974 5168

4. 創興大藥粧

荃灣川龍街46號地下

2682 1798

5. 福港中西大藥行

荃灣河背街64號地舖

2439 6008

葵涌

1. 永昌大藥房

葵涌葵興邨商場7號地舖

2481 7813

2. 德仁中西大藥房有限公司

荃灣下葵涌盛芳街27-29號

2420 0339



大窩口

1.偉榮大藥行

荃灣德士古道35-37號慫泰大廈地下C舖

2455 5521

元朗

1. 新輝化妝藥品有限公司

元朗福德街18-36號地下07(30)號舖

2623 3055

2. 永利西藥房

元朗泰豐街1-5號遠東樓地下5號舖

2478 9606

3. 莉滿葯房

元朗安寧路110-136A號地下14號舖

2477 3390



大埔

1.冠華西藥房

大埔寶鄉街72號地舖

2656 0530

2.金安美藥

大埔廣福里15號東樂樓地下B室

2329 8586

粉嶺

1. 大鵬中西藥房有限公司

粉嶺聯和墟聯盛街10-16號A地下

2669 1223

2. 新輝大藥房

粉嶺聯和墟和滿街帝庭軒商場1/F,8-9號舖

3125 4720

2. 新輝藥房

粉嶺碧湖花園商場UG/F 16舖

2683 0816



上水

1. 尚御藥房

上水彩園邨彩珠樓3樓338,340號舖

3124 0238

2. 新輝藥妝

上水龍琛路33號龍豐花園L1-17號舖

2720 0134

3. 新輝藥妝

上水新康街53號地下

2639 0098

青衣

1. 利康中西藥房有限公司

青衣城3樓321號舖

2318 1238



東涌

1. 利康藥坊有限公司

東涌港鐵站28號舖

3194 9123

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西環

1. 西環中西大藥房有限公司

西環卑路乍街45號同興大廈地下

28724004

西營盤

1. 泓盛大藥房

德輔道西200號地下A舖

2559 0172

2. 森永大藥房

德輔道西326號A舖地下

2783 8866

香港仔

1. 誠德大藥房有限公司

香港仔成都道26號添喜大廈地下7號舖

2555 3337

2. 天星藥房

香港仔大道177-179號地下

2555 6857



鴨脷洲

1. 僑豐西藥房有限公司

鴨脷洲海怡半島廣場西翼一樓111舖

2580 0330

筲箕灣

1. 佐鴻中西藥行

筲箕灣道370號地下

2568 5238

2. 福港中西大藥行

筲箕灣愛東商場一樓107A-107B舖

2180 9818



西灣河

1. 福港中西藥行

西灣河成安街港島東18地下G02A舖

2513 0330



北角

1. 富泰藥房有限公司

北角道11-13號鴻日大廈地下2號舖

2510 0551

天后

1. 新寧藥房（北角)有限公司

英皇道14號地下

2510 9372

2. 仁德大藥房

天后電器道60號地下

2887 3816

柴灣

1.福港中西大藥粧

柴灣環翠商場一樓117-118舖

2650 0222

2. 福港藥業有限公司

柴灣興華邨興華商場G07D

2505 3360

3.利康中西藥行

柴灣杏花新城179-180舖

2896 7939

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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