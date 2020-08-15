【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒

記者之前亦曾介紹 TL Mask 香港製造口罩，最近廠方更通過 STC 的測試，正式升級為 Level 3 口罩。

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TL Mask 表示，旗下口罩經 STC 測試後連升兩級，已經達到 ASTM Level 3 水平! 事實上，廠方指由 7 月至今購買的 TL Mask 口罩，其實亦達到 ASTM Level 3 標準，絕對可以放心在高危地方及醫院使用。售價方面，TL Mask 彩虹口罩仍會售 $88/30個，不會加價，優惠直至 8 月 18 日。

▲ TL Mask 彩虹口罩

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TL Mask 口罩規格

-ASTM Level 3

-細菌過濾效率 (BFE)高達99%以上

-粒子過濾效率(PFE)高達99%以上

-成人尺寸17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

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▲ TL Mask 彩虹口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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