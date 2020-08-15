消委會推介! 美國名牌 Blossom TypeII 外科口罩 先施百貨賣$128/50個

香港口罩供應充足，愈來愈多之前市面較少見的品牌重現市場。例如這款美國名牌 Blossom 口罩。

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在網民在 FB 群組報料，指在西九龍中心先施百貨正發售美國 Blossom TypeII 藍色成人口罩。一盒 50 個的售價為 $128。

美國 Blossom 口罩在外國十分出名，跟 Medicom 一樣獲用戶支持，只是在香港市面較少見。而這品牌的口罩在消費者委員會 17 年的測試報告中亦曾獲推介。但注意此口罩的生產地為中國。

▲ Blossom 口罩正在先施發售(網民圖片)

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先施百貨地址: 深水埗西九龍中心L1-3 (深水埗站C1出口)

電話：2708 6688

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▲ Blossom 口罩正在先施發售(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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