【附購買連結】聯邦．自護加入抗疫戰場! Bandai 推機動戰士高達口罩

與口罩為伴的日子，恐怕仍然漫長，外觀就不得不注意一下。Bandai 將推出名為「CHARA-MASK 機動戦士ガンダム」的口罩。產品分「地球聯邦軍 ver」和「自護公國軍 ver」兩種，每種包含兩個口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】「地球聯邦軍 ver」由印滿聯邦軍標誌的白色口罩和高達頭部的深藍色迷彩圖案口罩組成。「自護公國軍 ver」則有一個密集印上馬沙個人標誌的黑色和一個以 Zaku II 為主題的綠色迷彩口罩。廠商表示，口罩內部過濾層具有抗菌和除臭效果，內層就使用以及不刺激皮膚的 100％ 棉紗布，可反覆洗滌使用。但廠方沒有提供並過濾效能，相信配合外科口罩使用會較隹佳。

▲ 高達口罩「地球聯邦軍 ver」由印滿聯邦軍標誌的白色口罩和高達頭部的深藍色迷彩圖案口罩組成。

▲ 高達口罩:「自護公國軍 ver」則有一個密集印上馬沙個人標誌的黑色和一個以 Zaku II 為主題的綠色迷彩口罩

售價方面，每款口罩定價為 1650 日元（含稅）。買家即日至 8 月 17 日可在日本 Premium Bandai 網站接受預訂，預定在 10 月交付到買家手中。

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▲ 高達口罩為成人尺寸

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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